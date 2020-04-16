В пятницу, 17 апреля, состоится матч 5-го тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют «Белшина» и «Смолевичи».

Поединок пройдет в Бобруйске на стадионе «Спартак». Начало встречи в 17:30 по Киеву.

«Белшина» – «Смолевичи». Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси

Эта игра будет показана в прямом эфире на телеканале «Спорт-1».