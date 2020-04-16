Коронавирус стремительными темпами захватывает мир, из-за чего почти все европейские страны приостановили свои чемпионаты. Исключением стала Беларусь, которая, возможно, скоро тоже не устоит. Ну а пока за белорусским чемпионатом следят как никогда активно, многие страны покупают права на показы матчей, и Украина не стала исключением.

В пятом туре чемпионата Беларуси «Белшина» в Бобруйске на стадионе «Спартак» будет принимать «Смолевичи». Оба клуба в прошлом сезоне выступали в Первой лиге, и стартовые матчи нынешнего сезона показывают, что к уровню элитного дивизиона они пока не готовы. Но об этом немного позже.

«Белшина» - новичок Высшей лиги чемпионата Беларуси: в прошлом сезоне команда Эдуарда Градобоева выиграла Первую лигу и заработала повышение в классе. За команду из города Бобруйска выступает экс-форвард львовских «Карпат» Леонид Ковель, который в 2007 году забил 12 мячей в чемпионате Украины. Также в составе «Белшины» есть два украинца: защитник Михаил Пыско выступал за «Мариуполь» и «Зарю», а вингер Роман Салимов кроме украинского имеет еще и российский паспорт.

Что касается «Смолевичей», то команда лишь недавно начала стучаться в элиту беларусского футбола. В сезоне-2013 «Смолевичи» дебютировали в Первой лиге. По итогам сезона 2017 года клуб занял 2-е место в Первой лиге и впервые дебютировал в Высшей лиге, но год спустя занял 15-е место и вновь отправился во второй дивизион. В прошлом сезоне «Смолевичам» удалось со второго места снова выйти в высший дивизион, и теперь команда постарается задержаться в нем на более долгий срок, чем один год.

Однако, пока «Белшина» и «Смолевичи» являются главными претендентами на вылет. После четырех туров «Белшина» с одним очком занимает последнее место, а «Смолевичи» с двумя ничьими и двумя поражениями расположились на одну строчку выше в турнирной таблице. Победитель матча сможет оторваться от зоны вылета, ничья вряд ли кого-то устроит.

17 апреля, пятница