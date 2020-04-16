Вячеслав ШЕВЧУК: «Не люблю выпивать. Я никогда виски не попробовал»

Бывший игрок сборной Украины рассказал о своем отношении к алкоголю

  • 16.04.2020 18:25
  • 298 просмотров
  • 2 комментария
Вячеслав ШЕВЧУК: «Не люблю выпивать. Я никогда виски не попробовал»
© ТК Футбол. Вячеслав Шевчук

Экс-защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук – о караоке и алкоголе.

«В караоке бываю два раза в год. Мне не нравится, когда ноют, убивают звук. Я восхищаюсь, когда реально талантливые люди поют. Но иногда придешь, человек выпьет очень много спиртного – это катастрофа. Я никогда не пою, просто слушаю.

Не люблю ходить выпивать, бухать, мне это не нравится. Если идем куда-то в ресторан с семьей или друзьями – то поужинать. Что касается спиртного – я крепкие напитки не пью. Люблю и употребляю красное вино.

За день до карантина пришел к своему старшому товарищу, у меня чуть горло побаливало. Смотрю, его секретарша приносит два по 50 виски. Мне через 2 недели будет 41 год, а я никогда виски не пробовал. Тут попробовал – ничего, спокойно», - сказал Шевчук.

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Источник — Динамомания

(3 голоса)

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Комментарии
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 16.04.2020 18:38
    0
    Слава красава!
    Ссылка
    Злобный Енот
    online
      Злобный Енот, 16.04.2020 18:37
    0
    Ну можно и портвейном ушлепываться
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 16.04.2020 18:38
    0
    Слава красава!
    Ссылка
    Злобный Енот
    online
      Злобный Енот, 16.04.2020 18:37
    0
    Ну можно и портвейном ушлепываться
    Ссылка
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