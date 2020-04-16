Вячеслав ШЕВЧУК: «Срна сказал, что с VAR Олимпик обыграл бы Шахтер»

Бывший тренер донецкого клуба уверен, что за VAR — будущее футбола

  • 16.04.2020 11:54
  • 168 просмотров
  • 0 комментариев
Вячеслав ШЕВЧУК: «Срна сказал, что с VAR Олимпик обыграл бы Шахтер»
© ФК Олимпик Донецк. Вячеслав Шевчук

40-летний бывший тренер донецкого «Олимпика» Вячеслав Шевчук поделился мнением о системе VAR.

«Я только за VAR. Супер, что у нас уже три машины. Да, чуть неприятно, когда забиваешь мяч, который отменяют. Возьмем футбол 8-10 лет назад, он был менее агрессивен, сейчас футбол более компактный.

С VAR все будет честнее. Срна сказал мне, что был бы VAR раньше, Шевчук с «Олимпиком» дважды бы обыграл «Шахтер» и еще два клуба.

Считаю, арбитры после матчей должны давать комментарии, быть более открытыми. Если есть три машины, мы должны их сейчас использовать, а не ждать, когда будет нужное количество. VAR — будущее футбола», — сказал Шевчук.

Шевчук возглавлял «Олимпик» с октября 2018-го по апрель 2019-го.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности