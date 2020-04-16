Вячеслав ШЕВЧУК: «Срна сказал, что с VAR Олимпик обыграл бы Шахтер»

40-летний бывший тренер донецкого «Олимпика» Вячеслав Шевчук поделился мнением о системе VAR.
«Я только за VAR. Супер, что у нас уже три машины. Да, чуть неприятно, когда забиваешь мяч, который отменяют. Возьмем футбол 8-10 лет назад, он был менее агрессивен, сейчас футбол более компактный.
С VAR все будет честнее. Срна сказал мне, что был бы VAR раньше, Шевчук с «Олимпиком» дважды бы обыграл «Шахтер» и еще два клуба.
Считаю, арбитры после матчей должны давать комментарии, быть более открытыми. Если есть три машины, мы должны их сейчас использовать, а не ждать, когда будет нужное количество. VAR — будущее футбола», — сказал Шевчук.
Шевчук возглавлял «Олимпик» с октября 2018-го по апрель 2019-го.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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