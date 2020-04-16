Александр ШУФРИЧ: «Заслуги Вернидуба в Заре переоценены»

Бывший президент «Говерлы» Александр Шуфрич оценил работу Юрия Вернидуба на посту главного тренера «Зари»:

«Заслуги Юрия Вернидуба в «Заре» являются переоцененными. Время во многих тогда спорных вопросах сегодня расставило все по местам.

Пришел Виктор Скрипник. И «Заря» осталась все той же командой, с тем же характером, с хорошей игрой, тем же результатом. Остались теми же «мужиками», как их называли, которыми они и были. В этом, конечно, была заслуга и Юрия Вернидуба.

Но если «Барселона» с уходом Гвардиолы потеряла рисунок игры, требовала времени на перестройку, то «Заря» идет тем же путем, что и раньше!

Посмотрим на результаты Вернидуба на новом месте работы. Посмотрим, сможет ли он построить хотя бы похожую на «Зарю» команду в другом клубе».

Ранее Шуфрич рассказал о договорных матчах в Украине.