Александр ШУФРИЧ: «Заслуги Вернидуба в Заре переоценены»

Экс-президент «Говерлы» - о Юрии Вернидубе

  • 16.04.2020 11:38
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  • 1 комментарий
Александр ШУФРИЧ: «Заслуги Вернидуба в Заре переоценены»
© ФК Шахтер Солигорск. Юрий Вернидуб

Бывший президент «Говерлы» Александр Шуфрич оценил работу Юрия Вернидуба на посту главного тренера «Зари»:

«Заслуги Юрия Вернидуба в «Заре» являются переоцененными. Время во многих тогда спорных вопросах сегодня расставило все по местам.

Пришел Виктор Скрипник. И «Заря» осталась все той же командой, с тем же характером, с хорошей игрой, тем же результатом. Остались теми же «мужиками», как их называли, которыми они и были. В этом, конечно, была заслуга и Юрия Вернидуба.

Но если «Барселона» с уходом Гвардиолы потеряла рисунок игры, требовала времени на перестройку, то «Заря» идет тем же путем, что и раньше!

Посмотрим на результаты Вернидуба на новом месте работы. Посмотрим, сможет ли он построить хотя бы похожую на «Зарю» команду в другом клубе».

Ранее Шуфрич рассказал о договорных матчах в Украине.

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Источник — Бомбардир

(4 голоса)

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Комментарии
    Bohdan
      Bohdan, 16.04.2020 12:36
    0
    Чого політику Шуфричу лізти в футбол. Угробив Закарпаття, коли був президентом клубу і аналізує тренерів і гру Барселони.
    Ссылка
    Bohdan
      Bohdan, 16.04.2020 12:36
    0
    Чого політику Шуфричу лізти в футбол. Угробив Закарпаття, коли був президентом клубу і аналізує тренерів і гру Барселони.
    Ссылка
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