ШУФРИЧ: «Договорняки? Игроки подставлялись за несколько десятков тысяч грн»

Бывший вице-президент «Говерлы» Александр Шуфрич в интервью «Бомбардиру» рассказал о договорных матчах, в которых были задействованы футболисты ужгородского клуба, а также назвал суммы, которую получали игроки за обеспечение нужного результата.



«Договорные матчи были последним гвоздем, забитым в проект. Когда мы узнали, что несмотря на то, что находим средства, финансируем выезды и молодежные команды, а футболисты играют с нарушением спортивных принципов, мы не нашли аргументов для существующих и потенциальных инвесторов для вложения средств в футбольный клуб.

Я действительно старался сделать максимум от меня зависящее, чтобы внести свою лепту в борьбу с этой болезнью, имеющую смертоносные масштабы в Украине. Мы во время одного из матчей поймали футболистов на горячем, буквально за руку

Когда я узнал суммы, за которые они это делали, был шокирован. Даже на уровне «Говерлы» последнего сезона, когда мы доплачивали арендованным игрокам символические суммы, эти суммы были конкурентными по сравнению с суммами, которые получали футболисты за криминальное преступление. Они свои семьи подставляли за несколько десятков тысяч гривен. Сколько было футболистов? Точно знаю за троих»», — отметил Шуфрич.