Луиш КАШТРУ: «Зачем начинать новый сезон, так и не закончив предыдущий?»

Коуч «Шахтера» полагает, что нынешний розыгрыш чемпионатов должен быть завершен

  • 16.04.2020 10:46
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Луиш КАШТРУ: «Зачем начинать новый сезон, так и не закончив предыдущий?»
© ФК Шахтер. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру заявил, что после завершения пандемии коронавируса футболистам, прежде всего, стоит доиграть все начатые турниры, а затем думать о том, как быть со следующими розыгрышами.

«Существующая бизнес-модель жизнеспособна только во время активного футбола. Есть много людей, которые зависят от игры. Поэтому нет никакого смысла начинать новый сезон, не закончив текущий. Закончить нужно, когда это станет возможно. Зачем начинать новый сезон, так и не закончив предыдущий?»

«Чемпионство – это результат борьбы по итогам количества туров, которое было оговорено в самом начале. Пусть следующий сезон будет более напряженным, можно отказаться от розыгрыша национальных кубков, проводить евротурниры по одному матчу на стадии, что угодно. Однако сейчас одно можно сказать наверняка – следующий сезон не может начаться без завершения текущего», - прояснил свою точку зрения наставник «горняков» в интервью португальским журналистам из TSF.

Напомним, после 23 туров «Шахтер» является лидером турнирной таблицы украинской Премьер-лиги, опережая «Зарю» и «Динамо» на 13 очков.

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