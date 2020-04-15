ВИДЕО. Ирина Морозюк порадовала фанатов стриптизом

Жена экс-игрока «Динамо» Николая Морозюка не теряет времени на карантине

  • 15.04.2020 22:08
  • 1606 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Ирина Морозюк порадовала фанатов стриптизом
© Instagram. Ирина Морозюк

Ирина Морозюк, жена 32-летнего экс-футболиста киевского «Динамо» Николая Морозюка, не скучает во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Ирина станцевала стриптиз, направив камеру не на себя, а на свою тень на белой стене. Таким роликом она прокомментировала большой текст о своем опыте борьбы с лишним весом.

Ранее Ирина призналась, что переболела коронавирусом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Твоё тело , твоё дело Может я рассказывала о том , что я весила всю молодость 42 кг ? ) дааа , было такое время 😁 И это при том , что я питалась максимально безобразно ☝🏼 Потом ближе к 22 годам я начала весить около 50 кг. Я решила , что это много и решила сесть на диету! А диета заключалась « отказом от Еды» 🤦🏼‍♀️ на протяжении недели я сделала пару йогуртов и все. Конечно я худела , но потом все заканчивалось срывом и миской вареников на ночь 🤷🏼‍♀️😬 Конечно мой организм послал меня нахрен и привет +8 кг. Чтобы вы понимали 58 кг - это для меня ну оооооочень много ! Учитывая то , что ни дня в спорте и минимум мышечной массы , так к этому всему я поправлялась очень не пропорционально🤮 Пузельник, щеки , бока 🤭 И тут я сказала себе стоп ✋🏼 и пошла в зал. Я тренировалась очень много ! Около 2 часов , ежедневно и ела сухую куриную грудку и прочую хрень ! Было очень тяжко , а результаты радовали не сильно.. 🙄 Сбился сон , постоянный стресс и желание сожрать все на своём пути. За каждый лишний грамм я себя ненавидела.. и так до самой беременности. В первый день , когда я узнала что жду ребёнка , подалась во все тяжкие! Макароны заедала хлебом 😂 Рецепт красивого тела , я нашла чуть больше 2 лет назад. Первое - это я сменила стиль тренировок. И начала не отказывать себе в еде! Понимание , что могу съесть все что хочу , на психологическом уровне , избавило меня от постоянного желания че нибудь сожрать. Перестала контролировать количество и режим питания. В общем отпустила навязчивую идею похудеть. А спорт определила как образ жизни. Как почистить зубы , как помыться в душе и т.д .. и все пошло как по маслу. Если я раньше думала , что я склонна к полноте , так теперь уже и не знаю 🤷🏼‍♀️ Практически никогда не заставляю себя тренироваться , так как спорт является полноценной частью моей жизни. И я уже не знаю как жила без него. Я далеко не идеальна , но знаю одно правило ☝🏼 Если ты хочешь , чтобы результат был долговечным , все должно быть постепенно и без вреда себе , физически и психологически.

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 15.04.2020 22:35
    +1
    Олег Судак, 15.04.2020 22:23
    Не видно,що це Ірка.А може це Ангела Меркель,чи Ляшко,наприклад.
    у Ляшко грудь більша
    Ссылка
    Олег Судак
      Олег Судак, 15.04.2020 22:23
    0
    Не видно,що це Ірка.А може це Ангела Меркель,чи Ляшко,наприклад.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 15.04.2020 22:16
    0
    Абдрачится Идея хорошая, учитывая утиную жо...у на губах. Так больше загадки и не отпугивает сразу
    Ссылка
    jimmi
      jimmi, 15.04.2020 22:11
    +3
    А можно сделать все её видео такими? Красивая музыка и какая то размытая хрень на стене?
    Ссылка
    jimmi
      jimmi, 15.04.2020 22:11
    +3
    А можно сделать все её видео такими? Красивая музыка и какая то размытая хрень на стене?
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 15.04.2020 22:35
    +1
    Олег Судак, 15.04.2020 22:23
    Не видно,що це Ірка.А може це Ангела Меркель,чи Ляшко,наприклад.
    у Ляшко грудь більша
    Ссылка
    Олег Судак
      Олег Судак, 15.04.2020 22:23
    0
    Не видно,що це Ірка.А може це Ангела Меркель,чи Ляшко,наприклад.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 15.04.2020 22:16
    0
    Абдрачится Идея хорошая, учитывая утиную жо...у на губах. Так больше загадки и не отпугивает сразу
    Ссылка
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