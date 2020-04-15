ВИДЕО. Ирина Морозюк порадовала фанатов стриптизом

Ирина Морозюк, жена 32-летнего экс-футболиста киевского «Динамо» Николая Морозюка, не скучает во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Ирина станцевала стриптиз, направив камеру не на себя, а на свою тень на белой стене. Таким роликом она прокомментировала большой текст о своем опыте борьбы с лишним весом.

Ранее Ирина призналась, что переболела коронавирусом.