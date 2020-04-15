Тете из Шахтера рассказал, за какие клубы мечтает сыграть в будущем

Вингер «Шахтера» Тете рассказал, в какой команде ему хотелось бы поиграть после того, как он завершит свой «горняцкий» этап карьеры.
«Среди клубов моей мечты в Европе значатся три – «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Это топ-клубы с фантастическими тренерами и невероятным количеством трофеев. Как игрок я мечтаю выигрывать важные титулы, а потому было бы невероятно поиграть за эти клубы. Я знаю, что «Юнайтед» и «Ливерпуль» являются непримиримыми соперниками, но если наступит время выбирать между ними, то я все тщательно обдумаю», - заявил Тете.
Ранее сообщалось, что интерес к Тете продолжает проявлять «Рома».
Источник — Goal.com
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