Тете из Шахтера рассказал, за какие клубы мечтает сыграть в будущем

Бразилец грезит о «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуле» или «Барселоне»

  • 15.04.2020 19:46
  • 605 просмотров
  • 0 комментариев
Тете из Шахтера рассказал, за какие клубы мечтает сыграть в будущем
© ФК Шахтер. Тете

Вингер «Шахтера» Тете рассказал, в какой команде ему хотелось бы поиграть после того, как он завершит свой «горняцкий» этап карьеры.

«Среди клубов моей мечты в Европе значатся три – «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Это топ-клубы с фантастическими тренерами и невероятным количеством трофеев. Как игрок я мечтаю выигрывать важные титулы, а потому было бы невероятно поиграть за эти клубы. Я знаю, что «Юнайтед» и «Ливерпуль» являются непримиримыми соперниками, но если наступит время выбирать между ними, то я все тщательно обдумаю», - заявил Тете.

Ранее сообщалось, что интерес к Тете продолжает проявлять «Рома».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Goal.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности