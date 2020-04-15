Марсель интересуется экс-защитником Динамо Видой

«Марсель» также вступил в гонку за защитником «Бешикташа» Домагоем Видой.

Ранее уже сообщалось о том, что на хорватского защитника претендует «Вест Бромвич».

«Бешикташ» хочет продать Виду, чтобы заработать деньги с трансфера и сократить зарплатную ведомость. Это поможет клубу справиться с последствиями коронавируса.

Зарплата Виды в «Бешикташе» составляет 3 миллиона евро в сезон. Трансфер хорвата оценивается в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Бешикташ» хочет снизить зарплату Виды.