Марсель интересуется экс-защитником Динамо Видой

На защитника «Бешикташа» появился еще один претендент

  • 15.04.2020 16:15
  • 1053 просмотра
  • 0 комментариев
Марсель интересуется экс-защитником Динамо Видой
© instagram.com/domagojvida

«Марсель» также вступил в гонку за защитником «Бешикташа» Домагоем Видой.

Ранее уже сообщалось о том, что на хорватского защитника претендует «Вест Бромвич».

«Бешикташ» хочет продать Виду, чтобы заработать деньги с трансфера и сократить зарплатную ведомость. Это поможет клубу справиться с последствиями коронавируса.

Зарплата Виды в «Бешикташе» составляет 3 миллиона евро в сезон. Трансфер хорвата оценивается в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Бешикташ» хочет снизить зарплату Виды.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности