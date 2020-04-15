Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса

В начале марта защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани стал первым игроком Серии А, который подхватил коронавирус. Вскоре после этого положительный тест сдал и его партнер по команде Блез Матюиди.

Теперь же оба игрока сдали повторные тесты, который оказались негативными – и у Ругани, и у Матюиди.

Ранее агент Ругани заявил, что защитнику повезло, что коронавирус у него выявили очень рано.