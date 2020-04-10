Агент Ругани: «Ему повезло, что коронавирус обнаружили очень рано»

Карантин защитника «Ювентуса» скоро закончится

  • 10.04.2020 14:29
  • 182 просмотра
  • 0 комментариев
Агент Ругани: «Ему повезло, что коронавирус обнаружили очень рано»
© instagram.com/daniruga

12 марта Даниэле Ругани стал первым игроком из Серии А, который заразился коронавирусом.

Однако теперь агент Ругани Давиде Торкия заявил, что защитник «Ювентуса» уже почти выздоровел:

«Его карантин скоро закончится, в ближайшие дни. После Пасхи мы узнаем, можно ли ему хотя бы покидать комнату, в которой он находился.

Он тренировался в нормальном режиме после матча «Ювентус» - «Интер», и во вторник его температура поднялась до 37,4. На следующий день он сдал положительный тест.

Тем не менее, других симптомов у него не было. Ему не повезло заразиться, но повезло, что болезнь была выявлена так рано, и заражение было минимальным».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football-Italia

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности