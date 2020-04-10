Агент Ругани: «Ему повезло, что коронавирус обнаружили очень рано»

12 марта Даниэле Ругани стал первым игроком из Серии А, который заразился коронавирусом.

Однако теперь агент Ругани Давиде Торкия заявил, что защитник «Ювентуса» уже почти выздоровел:

«Его карантин скоро закончится, в ближайшие дни. После Пасхи мы узнаем, можно ли ему хотя бы покидать комнату, в которой он находился.

Он тренировался в нормальном режиме после матча «Ювентус» - «Интер», и во вторник его температура поднялась до 37,4. На следующий день он сдал положительный тест.

Тем не менее, других симптомов у него не было. Ему не повезло заразиться, но повезло, что болезнь была выявлена так рано, и заражение было минимальным».