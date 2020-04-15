Федерация футбола Беларуси: «Нам важно, что нас узнает весь мир»

В Федерации футбола рассказали о деньгах за телеправа

  • 15.04.2020 15:33
  • 725 просмотров
  • 4 комментария
Федерация футбола Беларуси: «Нам важно, что нас узнает весь мир»
© abff.by

Ранее сообщалось, что права на показ чемпионата Беларуси по футболу можно приобрести за 210 тысяч долларов, однако в Федерации футбола Беларуси это отрицают.

Глава организации Владимир Базанов считает, что узнаваемость важнее денег.

– 210 тысяч долларов заплатил «Матч ТВ» за права на трансляцию высшей лиги. Пишут российские коллеги.

– Это неправильная цифра. Нет.

– Дешевле?

– Да, конечно меньше. Там идет по каждому матчу. Небольшие суммы. Просто кто-то придумал и назвал такую большую сумму и все думают, что мы сейчас продвигаем и ахово зарабатываем. Нет. Нам важно в первую очередь то, что сейчас узнают всю Беларусь. Весь мир. Вот это важно.

– Но о таких огромных суммах не идет речь?

– Не идет, нет.

В Украине матчи чемпионата Беларуси показывает Спорт 1, а также FootballHub.

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Источник — Трибуна

(3 голоса)

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Комментарии
    Андрей Абзонь
      Андрей Абзонь, 15.04.2020 16:17
    +1
    Правильно, долб...ов должны знать в лицо.
    Ссылка
    Dima Any
    online
      Dima Any, 15.04.2020 15:57
    +5
    одні після вибуху АЕС - на парад людей вивели , інші під час пандемії - футбол із глядачами грають , нічого не міняється(
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.04.2020 15:43
    -10
    О нас тоже узнали, но по дыму от покрышек А тут белорусам прямо флаг в руки. И грех таким не воспользоваться для продвижения своей страны в мире. Миром! И спортом!
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 15.04.2020 15:40
    +1
    Не смотрел, не смотрю, и не собираюсь смотреть футбол на костях
    Ссылка
    Dima Any
    online
      Dima Any, 15.04.2020 15:57
    +5
    одні після вибуху АЕС - на парад людей вивели , інші під час пандемії - футбол із глядачами грають , нічого не міняється(
    Ссылка
    Андрей Абзонь
      Андрей Абзонь, 15.04.2020 16:17
    +1
    Правильно, долб...ов должны знать в лицо.
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 15.04.2020 15:40
    +1
    Не смотрел, не смотрю, и не собираюсь смотреть футбол на костях
    Ссылка
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