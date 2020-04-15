Федерация футбола Беларуси: «Нам важно, что нас узнает весь мир»

Ранее сообщалось, что права на показ чемпионата Беларуси по футболу можно приобрести за 210 тысяч долларов, однако в Федерации футбола Беларуси это отрицают.
Глава организации Владимир Базанов считает, что узнаваемость важнее денег.
– 210 тысяч долларов заплатил «Матч ТВ» за права на трансляцию высшей лиги. Пишут российские коллеги.
– Это неправильная цифра. Нет.
– Дешевле?
– Да, конечно меньше. Там идет по каждому матчу. Небольшие суммы. Просто кто-то придумал и назвал такую большую сумму и все думают, что мы сейчас продвигаем и ахово зарабатываем. Нет. Нам важно в первую очередь то, что сейчас узнают всю Беларусь. Весь мир. Вот это важно.
– Но о таких огромных суммах не идет речь?
– Не идет, нет.
В Украине матчи чемпионата Беларуси показывает Спорт 1, а также FootballHub.
Источник — Трибуна
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