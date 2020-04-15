Игрок Оболони: «У Ковальца есть предложения от топ-клубов»

Вице-капитан «Оболони-Бровар» Константин Коваленко рассказал о причинах неожиданного ухода из клуба главного тренера Сергея Ковальца в январе текущего года:

«У Сергея Ивановича, насколько я знаю, есть предложения от топ-клубов. Я думаю, это стало причиной того, что он покинул команду. Команда приняла решение таким, каким оно есть».

В феврале сообщалось о том, что Ковальцом интересуется клуб из Словакии.