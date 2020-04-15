Игрок Оболони: «У Ковальца есть предложения от топ-клубов»

Константин Коваленко – о своем бывшем главном тренере

  • 15.04.2020 14:50
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Игрок Оболони: «У Ковальца есть предложения от топ-клубов»
© fcbrovar.obolon.ua

Вице-капитан «Оболони-Бровар» Константин Коваленко рассказал о причинах неожиданного ухода из клуба главного тренера Сергея Ковальца в январе текущего года:

«У Сергея Ивановича, насколько я знаю, есть предложения от топ-клубов. Я думаю, это стало причиной того, что он покинул команду. Команда приняла решение таким, каким оно есть».

В феврале сообщалось о том, что Ковальцом интересуется клуб из Словакии.

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Источник — YouTube

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