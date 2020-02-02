Сергей Ковалец заинтересовал словацкий клуб

Украинский специалист может возглавить клуб второго дивизиона Словакии

  • 02.02.2020 14:26
  • 867 просмотров
  • 0 комментариев
Сергей Ковалец заинтересовал словацкий клуб
© Sport.ua. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец может продолжить карьеру в Словакии.

Украинский тренер заинтересовал клуб второго дивизиона «Попрад».

Руководство клуба рассматривают Ковальца в качестве главного претендента на тренерскую должность. Отмечается, что «Попрад» надеется повыситься в классе.

В прошлом сезоне «Попрад» занял второе место в чемпионате. Сейчас, после 17-го тура команда занимает четвертое место в турнирной таблице.

Ковалец в этом сезоне работал в «Оболони-Бровар», но в начале 2020 года покинул клуб.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footboom

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности