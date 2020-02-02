Сергей Ковалец заинтересовал словацкий клуб

Известный украинский тренер Сергей Ковалец может продолжить карьеру в Словакии.
Украинский тренер заинтересовал клуб второго дивизиона «Попрад».
Руководство клуба рассматривают Ковальца в качестве главного претендента на тренерскую должность. Отмечается, что «Попрад» надеется повыситься в классе.
В прошлом сезоне «Попрад» занял второе место в чемпионате. Сейчас, после 17-го тура команда занимает четвертое место в турнирной таблице.
Ковалец в этом сезоне работал в «Оболони-Бровар», но в начале 2020 года покинул клуб.
Источник — Footboom
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.