Сергей Ковалец заинтересовал словацкий клуб

Известный украинский тренер Сергей Ковалец может продолжить карьеру в Словакии.

Украинский тренер заинтересовал клуб второго дивизиона «Попрад».

Руководство клуба рассматривают Ковальца в качестве главного претендента на тренерскую должность. Отмечается, что «Попрад» надеется повыситься в классе.

В прошлом сезоне «Попрад» занял второе место в чемпионате. Сейчас, после 17-го тура команда занимает четвертое место в турнирной таблице.

Ковалец в этом сезоне работал в «Оболони-Бровар», но в начале 2020 года покинул клуб.