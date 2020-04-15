Богдан БУТКО: «Луческу строгий тренер, стиль игры Фонсеки мне нравился»

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко, который сейчас выступает на правах аренды за «Лех», охарактеризовал тренеров, с которыми ему доводилось работать в «Шахтере»:

«При Луческу меня только раз пригласили на сбор. Могу сказать, что он строгий тренер, знает, что делает, всегда хочет результата. Его не волновало, как это будет происходить, главное, чтобы был результат.

Мне очень нравился стиль игры Фонсеки - высоко расположена оборона, много напряжения как раз от защитной линии. Было много агрессии как в атаке, так и в обороне. Это был европейский стиль футбола, с которым он, собственно, и пришел в "Шахтер". Не зря же мы стали чемпионами, после двух лет, когда "Динамо" брало золотые медали.

У Каштру, опять же, свой стиль игры. Он больше доверяет молодым. За него лучше всего свидетельствуют результаты не только во внутренних турнирах, но и в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы».

Ранее Бутко объяснил свой переход в российский «Амкар».