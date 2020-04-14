Богдан БУТКО: «Переход в Амкар? У меня не было выбора»

Защитник «Леха» - о своем периоде выступлений в России

  • 14.04.2020 21:46
  • 689 просмотров
  • 2 комментария
Богдан БУТКО: «Переход в Амкар? У меня не было выбора»
© twitter.com/fcshakhtar

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко, который сейчас выступает на правах аренды за «Лех», объяснил, почему принял решение провести сезон 2015/2016 в составе российского «Амкара»:

«Я знал куда я иду. Но, если честно, я рассматривал этот трансфер исключительно с футбольной стороны.

Первые два сезона в «Ильичёвце» были продуктивными. Я прогрессировал, играл в национальной сборной. Однако, затем случился спад, стал понимать, что топчусь на месте. Чувствовал, что необходимо что-то менять. Меня очень просили остаться, однако я принял решение уйти.

Был даже момент, когда сидел без тренировок и футбола почти три месяца и искал команду. Вариантов особо не было, поэтому, когда появилось предложение из Перми, всё решилось довольно быстро. Мы с агентом приехали на просмотр, я прошел двое сборов и лишь потом со мной подписали полноценный контракт.

Поэтому, ситуация не выглядела так, что я рассматриваю вариант с российским или другими чемпионатами. У меня просто не было выбора на тот момент».

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Источник — Sports.ru

(6 голосов)

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Комментарии
    Ruslan
      Ruslan, 14.04.2020 22:05
    +2
    вибір є все wмата
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 14.04.2020 21:58
    +5
    Сподіваюсь, на твоїх перспективах в збірній поставлений хрест. Під-си там не потрібні
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 14.04.2020 21:58
    +5
    Сподіваюсь, на твоїх перспективах в збірній поставлений хрест. Під-си там не потрібні
    Ссылка
    Ruslan
      Ruslan, 14.04.2020 22:05
    +2
    вибір є все wмата
    Ссылка
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