Богдан БУТКО: «Переход в Амкар? У меня не было выбора»

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко, который сейчас выступает на правах аренды за «Лех», объяснил, почему принял решение провести сезон 2015/2016 в составе российского «Амкара»:

«Я знал куда я иду. Но, если честно, я рассматривал этот трансфер исключительно с футбольной стороны.

Первые два сезона в «Ильичёвце» были продуктивными. Я прогрессировал, играл в национальной сборной. Однако, затем случился спад, стал понимать, что топчусь на месте. Чувствовал, что необходимо что-то менять. Меня очень просили остаться, однако я принял решение уйти.

Был даже момент, когда сидел без тренировок и футбола почти три месяца и искал команду. Вариантов особо не было, поэтому, когда появилось предложение из Перми, всё решилось довольно быстро. Мы с агентом приехали на просмотр, я прошел двое сборов и лишь потом со мной подписали полноценный контракт.

Поэтому, ситуация не выглядела так, что я рассматриваю вариант с российским или другими чемпионатами. У меня просто не было выбора на тот момент».