Денис ПОПОВ: «Я не любил ходить в школу. Нравится FIFA – любимая видеоигра»

21-летний защитник киевского «Динамо» Денис Попов рассказал о своих хобби.
– Какой был любимый предмет в школе, кроме физкультуры?
– Все нелюбимые были. Я не любил ходить в школу. Мне нравилась география, было интересно узнавать страны, что где находится.
– Есть ли у тебя хобби?
– Когда был дома в селе, в теннис играли. Нравится FIFA – любимая видеоигра. Как таковых хобби нет. Любимое дело – футбол, и стараюсь больше этому уделять внимание.
– Какие твои предпочтения в кинематографе?
– Надо было записывать, сразу не вспомню фильмы и сериалы, которые понравились (смеется). Выделю «Бумажный дом», «Острые козырьки», «Законопослушный гражданин», «Невидимый гость».
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Источник — ФК Динамо Киев
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Который показывает пример молодежи. И дает свои глубокие интервью налево и направо.
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Денис - профессия футболиста значительно менее сложная (по усилиям) чем профессия хирурга, авиаконструктора или программиста.
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Без футбола люди проживут, а вот проживут ли люди без медицины, без продуктов питания, без физической безопасности - далеко не факт.
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Денис, быть дремучим, недалеким и наивным - это уже не есть модным трендом.
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Но зато активно ходит в церковь. Еще один мыслитель.
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В 19 веке учиться в школе было привилегией. Все мечтали учиться в школе. А теперь не любят.
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