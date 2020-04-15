Денис ПОПОВ: «Я не любил ходить в школу. Нравится FIFA – любимая видеоигра»

21-летний защитник киевского «Динамо» Денис Попов рассказал о своих хобби.

– Какой был любимый предмет в школе, кроме физкультуры?

– Все нелюбимые были. Я не любил ходить в школу. Мне нравилась география, было интересно узнавать страны, что где находится.

– Есть ли у тебя хобби?

– Когда был дома в селе, в теннис играли. Нравится FIFA – любимая видеоигра. Как таковых хобби нет. Любимое дело – футбол, и стараюсь больше этому уделять внимание.

– Какие твои предпочтения в кинематографе?

– Надо было записывать, сразу не вспомню фильмы и сериалы, которые понравились (смеется). Выделю «Бумажный дом», «Острые козырьки», «Законопослушный гражданин», «Невидимый гость».

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