Денис ПОПОВ: «Я не любил ходить в школу. Нравится FIFA – любимая видеоигра»

Молодой защитник «Динамо» – о хобби

  • 15.04.2020 11:55
  • 197 просмотров
  • 2 комментария
Денис ПОПОВ: «Я не любил ходить в школу. Нравится FIFA – любимая видеоигра»
© ФК Динамо. Денис Попов

21-летний защитник киевского «Динамо» Денис Попов рассказал о своих хобби.

– Какой был любимый предмет в школе, кроме физкультуры?
– Все нелюбимые были. Я не любил ходить в школу. Мне нравилась география, было интересно узнавать страны, что где находится.

– Есть ли у тебя хобби?
– Когда был дома в селе, в теннис играли. Нравится FIFA – любимая видеоигра. Как таковых хобби нет. Любимое дело – футбол, и стараюсь больше этому уделять внимание.

– Какие твои предпочтения в кинематографе?
– Надо было записывать, сразу не вспомню фильмы и сериалы, которые понравились (смеется). Выделю «Бумажный дом», «Острые козырьки», «Законопослушный гражданин», «Невидимый гость».

Читайте также: Денис ПОПОВ: «Если бы сейчас пригласила Барселона – не согласился бы»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 15.04.2020 12:12
    -2
    Как результат мы получаем необразованного верующего и с деньгами.
    -
    Который показывает пример молодежи. И дает свои глубокие интервью налево и направо.
    -
    Денис - профессия футболиста значительно менее сложная (по усилиям) чем профессия хирурга, авиаконструктора или программиста.
    -
    Без футбола люди проживут, а вот проживут ли люди без медицины, без продуктов питания, без физической безопасности - далеко не факт.
    -
    Денис, быть дремучим, недалеким и наивным - это уже не есть модным трендом.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 15.04.2020 12:01
    -1
    "Я не любил ходить в школу."
    -
    Но зато активно ходит в церковь. Еще один мыслитель.
    -
    В 19 веке учиться в школе было привилегией. Все мечтали учиться в школе. А теперь не любят.
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности