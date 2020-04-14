Україна футбольна: у Кременя проблеми, ВПК Агро виділив тонни овочів

В ефір вийшов новий випуск інформаційно-аналітичної програми ПФЛ «Україна футбольна». Гість - наставник «Оболоні Бровар» Олег Мазуренко.
У випуску про нестабільну ситуацію у першолігового Кременя, амбітні задачі Оболоні Бровар і допомогу на сотні тонн овочевої продукції від ВПК-Агро лікарням і соціальнонезахищеним жителям Дніпропетровської області.
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Источник — Sport.ua
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