Александр АЛИЕВ: «Мое мнение не поменялось: коронавирус – это фейк»

Экс-футболист киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о том, изменилось ли его отношение к коронавирусу:

«Недавно гулял с собакой – у нас на набережной очень много людей. Кто-то в масках, кто-то без них. Я даже не видел полицейских.

Я соблюдаю меры предосторожности, чтобы не заболеть, но мое мнение не поменялось: коронавирус – это фейк. Все хорошо, у меня результат теста отрицательный. Этот тест я сдал для себя.

Конечно, СМИ пугают людей! Болезней очень много, раньше не предавали же такой огласке. Значит, это кому-то нужно наверху. Непонятно, для чего это все делается.

Малый бизнес сильно страдает. У людей деньги-то заканчиваются. Главное – чтобы не началось мародерство. А то отправили людей на карантин за свой счет, не так уж и много денег у них было. Тем более, самоизоляция за свой счет. Не знаю, что будет. Дай бог, чтобы все это быстрее закончилось. Страна и так нищая, а с этим коронавирусом только хуже стало.

Чем зарабатываю? В недвижимость не вкладывался. Не хочу говорить, чем и как зарабатываю, но источник дохода присутствует. И меня коснулся коронавирус, но ничего. Думаю, все наладится».

Недавно Алиев узнал результат теста на коронавирус, он оказался отрицательным.