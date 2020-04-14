Александр АЛИЕВ: «Мое мнение не поменялось: коронавирус – это фейк»

Экс-футболист заявил, что страна и так нищая, а с коронавирусом хуже стало

  • 14.04.2020 17:48
  • 869 просмотров
  • 2 комментария
Александр АЛИЕВ: «Мое мнение не поменялось: коронавирус – это фейк»
© Instagram. Александр Алиев

Экс-футболист киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о том, изменилось ли его отношение к коронавирусу:

«Недавно гулял с собакой – у нас на набережной очень много людей. Кто-то в масках, кто-то без них. Я даже не видел полицейских.

Я соблюдаю меры предосторожности, чтобы не заболеть, но мое мнение не поменялось: коронавирус – это фейк. Все хорошо, у меня результат теста отрицательный. Этот тест я сдал для себя.

Конечно, СМИ пугают людей! Болезней очень много, раньше не предавали же такой огласке. Значит, это кому-то нужно наверху. Непонятно, для чего это все делается.

 Малый бизнес сильно страдает. У людей деньги-то заканчиваются. Главное – чтобы не началось мародерство. А то отправили людей на карантин за свой счет, не так уж и много денег у них было. Тем более, самоизоляция за свой счет. Не знаю, что будет. Дай бог, чтобы все это быстрее закончилось. Страна и так нищая, а с этим коронавирусом только хуже стало.

Чем зарабатываю? В недвижимость не вкладывался. Не хочу говорить, чем и как зарабатываю, но источник дохода присутствует. И меня коснулся коронавирус, но ничего. Думаю, все наладится».

Недавно Алиев узнал результат теста на коронавирус, он оказался отрицательным.

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Источник — Sport24

(5 голосов)

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 14.04.2020 17:57
    0
    Твоё тупое мнение никого не ипёт. Засунь его себе в ватную жопу. Моя сестра - врач скорой помощи. И я могу со всей уверенностью утверждать что это не фейк. То с чем она столкнулась в последние две - три недели, об этом даже говорить страшно. Она почти дома не бывает, всё время на вызовах...
    Ссылка
    Zero_Tolerance
      Zero_Tolerance, 14.04.2020 17:53
    -2
    В нас теж! Ти де...бл! Нам важлива твоя думка Дуже дякую!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 14.04.2020 17:57
    0
    Твоё тупое мнение никого не ипёт. Засунь его себе в ватную жопу. Моя сестра - врач скорой помощи. И я могу со всей уверенностью утверждать что это не фейк. То с чем она столкнулась в последние две - три недели, об этом даже говорить страшно. Она почти дома не бывает, всё время на вызовах...
    Ссылка
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