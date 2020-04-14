Александр АЛИЕВ: «Хочу, чтобы Россия и Украина встретились между собой»

Бывший футболист считает, что это был бы матч века

  • 14.04.2020 15:47
  • 850 просмотров
  • 7 комментариев
Александр АЛИЕВ: «Хочу, чтобы Россия и Украина встретились между собой»
© ФК Джуниорс. Александр Алиев

Экс-хавбек «Динамо» и «Локомотива» не понимает, как политика мешает спорту.

— Если сборные Украины и России сейчас встретятся, то кто выиграет?
— В России очень хорошие футболисты, прекрасная сборная. То же самое и в Украине. Самое главное, чтобы они сыграли, надо заканчивать наконец войну. Я бы очень хотел, чтобы Россия и Украина встретились между собой — был бы матч века! Не смотрели бы на лучшие сборные мира, как смотрели бы на Украину и Россию. Правильно ли, что команды разводят на стадии группового этапа? Честно, я не понимаю, зачем вся эта политика лезет в спорт.

Ранее Алиев ответил на вопрос, чей Крым, и рассказал, что в «Локомотиве» не пил, потому что был закодированным.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport24

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 14.04.2020 16:35
    0
    так давали ж уже раше по рогам, повторить нужно?
    Ссылка
    sergio32zz
      sergio32zz, 14.04.2020 16:28
    0
    Слишком много гаденыша на сайте в последнее время.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 14.04.2020 16:24
    0
    Похоже, что до Пасхи на спорт.юа неделя Алиева и пару статеек о Усике, а на следующей неделе будет неделя Усика и пару статеек о Алиеве.
    И так, меняя один одного, до самого конца карантина.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.04.2020 16:00
    +3
    хм, всего пятая новость за пол дня о алике, может пора ему отельный раздел или рубрику? \ короткие мысли недалекого чел
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 14.04.2020 15:53
    +9
    Я бы очень хотел, чтобы Россия и Украина встретились между собой
    -----------------------------------------------
    Уже встретились. Можешь поехать, посмотреть на результат.
    Ссылка
    Petr Paty
    online
      Petr Paty, 14.04.2020 15:53
    +9
    Так піди у воєкомат, поїдь на схід і там не буде ніякої політики. Там будуть тільки бойові дії. І ти будеш бачити росіян кожен день. Вони тобі ще й подарунки будуть закидувати регулярно. Довбань.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 14.04.2020 15:44
    +5
    Интересно, сколько платит этот алкаш за то, чтобы сайт выставлял его бредятину?
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 14.04.2020 15:53
    +9
    Я бы очень хотел, чтобы Россия и Украина встретились между собой
    -----------------------------------------------
    Уже встретились. Можешь поехать, посмотреть на результат.
    Ссылка
    Petr Paty
    online
      Petr Paty, 14.04.2020 15:53
    +9
    Так піди у воєкомат, поїдь на схід і там не буде ніякої політики. Там будуть тільки бойові дії. І ти будеш бачити росіян кожен день. Вони тобі ще й подарунки будуть закидувати регулярно. Довбань.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 14.04.2020 15:44
    +5
    Интересно, сколько платит этот алкаш за то, чтобы сайт выставлял его бредятину?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.04.2020 16:00
    +3
    хм, всего пятая новость за пол дня о алике, может пора ему отельный раздел или рубрику? \ короткие мысли недалекого чел
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.04.2020 16:35
    0
    так давали ж уже раше по рогам, повторить нужно?
    Ссылка
    sergio32zz
      sergio32zz, 14.04.2020 16:28
    0
    Слишком много гаденыша на сайте в последнее время.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 14.04.2020 16:24
    0
    Похоже, что до Пасхи на спорт.юа неделя Алиева и пару статеек о Усике, а на следующей неделе будет неделя Усика и пару статеек о Алиеве.
    И так, меняя один одного, до самого конца карантина.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности