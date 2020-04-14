Александр АЛИЕВ: «Хочу, чтобы Россия и Украина встретились между собой»

Экс-хавбек «Динамо» и «Локомотива» не понимает, как политика мешает спорту.

— Если сборные Украины и России сейчас встретятся, то кто выиграет?

— В России очень хорошие футболисты, прекрасная сборная. То же самое и в Украине. Самое главное, чтобы они сыграли, надо заканчивать наконец войну. Я бы очень хотел, чтобы Россия и Украина встретились между собой — был бы матч века! Не смотрели бы на лучшие сборные мира, как смотрели бы на Украину и Россию. Правильно ли, что команды разводят на стадии группового этапа? Честно, я не понимаю, зачем вся эта политика лезет в спорт.

Ранее Алиев ответил на вопрос, чей Крым, и рассказал, что в «Локомотиве» не пил, потому что был закодированным.