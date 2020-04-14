Александр АЛИЕВ: «В Локомотиве я не пил, был закодированным»

В составе «Локомотива» Алиев выступал в 2010-м году, сыграв 25 матчей в чемпионате, в которых забил 14 голов.

— Вы приходили на тренировки «Локо» не в самом лучшем состоянии? После гулянки, например.

— Никогда не скрывал, что в «Локомотиве» я не пил. Был закодированным, потому что до этого с алкоголем перебарщивал. В Москве пил только «Кока-колу» и кофе. Зато я провел прекрасный сезон как в «Динамо», так и в «Локомотиве». На это повлиял президент киевлян Игорь Михайлович Суркис.

— Как расслаблялись после игр в «Локомотиве»?

— Мог поехать посидеть с друзьями, заехать в караоке, но кальяны, кстати, не курил. Многие мне говорили: «Сань, ну как ты можешь сидеть на «Кока-Коле», когда все люди гуляют». Просто нравилась атмосфера, где я мог посидеть и поговорить. Почему нет? Я такой человек. Мне рассказывали про «Сандуны», но за все время в «Локомотиве» я туда не ездил. Предпочитал другие бани. После игр проводил там по пять-шесть часов. Я очень люблю раков, их кушал тоже.

— С кем ездили тогда? Вы уже были женаты?

— Да, был, но с семьей не ездил в баню. Мог с кем-то из ребят посидеть — например, с Сычевым, Лоськовым. Или просто один. Когда ко мне приезжали родители — я с батей отдыхал, он тоже очень любит сауну. После каждой игры предлагал Игнатьеву (Борис Игнатьев, бывший тренер «Локомотива»), но так и не получилось с ним в баньку сходить.

Раньше Алиев ответил на вопрос, чей Крым.