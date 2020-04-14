Александр АЛИЕВ: «Крым — это Украина. Народы России и Украины — братские»

Бывший хавбек сборной Украины хочет, чтобы народы жили в мире

  • 14.04.2020 14:37
  • 315 просмотров
  • 3 комментария
Александр АЛИЕВ: «Крым — это Украина. Народы России и Украины — братские»
© YouTube. Александр Алиев

35-летний экс-полузащитник киевского «Динамо», московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев поделился мнением об аннексии Крыма Российской Федерацией в 2014-м году.

«Когда я приехал в Украину, он был украинским. Сейчас — это Россия. Но крымчане были и останутся для меня украинцами. Где-то я смотрю новости, где крымчане жалуются. Но сами понимаете, по телевизору все могут говорить… Хорошего не услышишь, всегда что-то плохо.

Я приехал в молодости в Украину, и помню, ездил на сборы с киевским «Динамо» в Ялту. Тогда существовала команда «Таврия» из Симферополя — они играли в чемпионате Украины.

Крым — это Украина. Хочу, чтобы братские народы России и Украины жили так же, как это было до 2013 года. Чтобы мы дружили и хорошо ладили, для меня это важно.

Вернуть Крым Украине? Это президенты должны между собой договариваться. То, что мы видим по телевизору, что там Порошенко обвиняют… Никто ничего не знает. Если бы люди знали правду, то все бы давно решилось. И никто бы не забирал у нас Крым, все было бы нормально», — отметил Алиев.

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Источник — Sport24

(2 голоса)

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Комментарии
    common_sense
      common_sense, 14.04.2020 14:50
    0
    ой все. прощай спирт.уа
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.04.2020 14:43
    0
    Алиев наивный как трёхлетняя девочка
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.04.2020 14:43
    0
    "Крим - це Україна" і одразу "Когда я приехал в Украину, он был украинским. Сейчас — это Россия. "
    Прям Доктор Джекіл і містер Хайд)))
    Ссылка
    common_sense
      common_sense, 14.04.2020 14:50
    0
    ой все. прощай спирт.уа
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.04.2020 14:43
    0
    Алиев наивный как трёхлетняя девочка
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.04.2020 14:43
    0
    "Крим - це Україна" і одразу "Когда я приехал в Украину, он был украинским. Сейчас — это Россия. "
    Прям Доктор Джекіл і містер Хайд)))
    Ссылка
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