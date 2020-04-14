ВИДЕО. Как австралийские фанаты Слуцка болеют за команду из Беларуси

Забавная история со «Слуцком» продолжается. Австралийские фанаты, который создали группу в фейсбуке, посвященную этой команде, продолжают поддерживать коллектив из Беларуси.

На этот раз они выложили видео, на котором видно, как неистово фаны из Аделаиды болеют за «Слуцк» в домашних стенах во время карантина. Кричалка банальная, но исполнена очень драйвово.

Отметим, что разница во времени между Слуцком и Аделаидой составляет 6,5 часов.

Слуцк – до гробовой доски! Название клуба привлекло фанатов со всего мира

Высшая Лига Беларуси будет приостановлена раньше чем Примера Дивизион Никарагуа (до 01.05.20, если не будут приостановлены оба чемпионата - возврат ставок)