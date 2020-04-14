ВИДЕО. Как австралийские фанаты Слуцка болеют за команду из Беларуси

Новые фаны белорусского клуба настроены очень серьезно поддерживать любимую команду

  • 14.04.2020 10:31
  • 544 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Как австралийские фанаты Слуцка болеют за команду из Беларуси
© Василий Федосенко / Reuters / Forum

Забавная история со «Слуцком» продолжается. Австралийские фанаты, который создали группу в фейсбуке, посвященную этой команде, продолжают поддерживать коллектив из Беларуси.

На этот раз они выложили видео, на котором видно, как неистово фаны из Аделаиды болеют за «Слуцк» в домашних стенах во время карантина. Кричалка банальная, но исполнена очень драйвово.

Отметим, что разница во времени между Слуцком и Аделаидой составляет 6,5 часов.

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Высшая Лига Беларуси будет приостановлена раньше чем Примера Дивизион Никарагуа (до 01.05.20, если не будут приостановлены оба чемпионата - возврат ставок)

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Источник — Facebook

(3 голоса)

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Комментарии
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 14.04.2020 11:33
    0
    Футбол в квадрате, 14.04.2020 11:09
    Да этот Слуцк, будет теперь иметь фан-базу по всему миру!
    М.б. это намек, как стоит называть клубы, чтобы "найти дорожку к сердцу болельщика"?
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 14.04.2020 11:09
    +1
    Да этот Слуцк, будет теперь иметь фан-базу по всему миру!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 14.04.2020 11:09
    +1
    Да этот Слуцк, будет теперь иметь фан-базу по всему миру!
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 14.04.2020 11:33
    0
    Футбол в квадрате, 14.04.2020 11:09
    Да этот Слуцк, будет теперь иметь фан-базу по всему миру!
    М.б. это намек, как стоит называть клубы, чтобы "найти дорожку к сердцу болельщика"?
    Ссылка
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