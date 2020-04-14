Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Никогда не смогу перейти в Шахтер»

Футболист уважает Игоря Суркиса и болельщиков киевского клуба

  • 14.04.2020 10:12
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Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Никогда не смогу перейти в Шахтер»
© ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили рассказал, почему не перейдет в «Шахтер».

– Почему выбрал «Динамо», а не «Шахтер»?
– Потому что я хотел физически набрать. К тому же «Динамо» считалось и всегда считается одним из топовых клубов. Историю киевского клуба можно сравнить с историей любого клуба Европы.

– Мог бы когда-то перейти в «Шахтер»? Через 10 лет?
– Нет, никогда не смогу. Как минимум из-за того, что уважаю людей, которые меня направляли и воспитывали в «Динамо». Я сильно уважаю Игоря Суркиса, как минимум из-за уважения к нему я не смогу этого сделать. Тем более есть еще болельщики и много другого, – сказал Цитаишвили.

Ранее Цитаишвили рассказал о конкуренции в клубе с Виктором Цыганковым.

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Источник — Трибуна

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