Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Никогда не смогу перейти в Шахтер»

Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили рассказал, почему не перейдет в «Шахтер».

– Почему выбрал «Динамо», а не «Шахтер»?

– Потому что я хотел физически набрать. К тому же «Динамо» считалось и всегда считается одним из топовых клубов. Историю киевского клуба можно сравнить с историей любого клуба Европы.

– Мог бы когда-то перейти в «Шахтер»? Через 10 лет?

– Нет, никогда не смогу. Как минимум из-за того, что уважаю людей, которые меня направляли и воспитывали в «Динамо». Я сильно уважаю Игоря Суркиса, как минимум из-за уважения к нему я не смогу этого сделать. Тем более есть еще болельщики и много другого, – сказал Цитаишвили.

Ранее Цитаишвили рассказал о конкуренции в клубе с Виктором Цыганковым.