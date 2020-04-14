Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Цыганков – лидер. Я должен учиться у него»

Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили рассказал о конкуренции с Виктором Цыганковым.

«Намерен бороться с Цыганковым. Это хороший игрок. Почему он должен уходить? Почему все считают, что он сейчас уйдет? Он играет, он лидер команды. Я должен стремиться, чтобы быть на его месте. Смотреть, как он делает, учиться у него.

Да, он мой конкурент, но никто не говорит, что это мой враг. Пока он готов, играет и помогает команде, почему я должен задавать вопрос: «Почему он играет, а я сижу?». Если это приносит пользу команде – он должен играть», - сказал Цыганков.

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