Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Считаю себя грузином, но Украина дала мне больше»

Полузащитник «Динамо» ожидает вызова в национальную команду

  • 13.04.2020 20:31
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Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Считаю себя грузином, но Украина дала мне больше»
© ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили рассказал, что хочет выступать в составе сборной Украины.
 
«Динамо» меня вырастило, и я вызывался в сборные Украины разных возрастов вплоть до U-21. Считаю себя грузином, но Украина дала мне больше. 

Что касается вызова в национальную команду, то я долго его жду. Сейчас все это понимают, но все зависит от меня. Чем быстрее стабильно заиграю в первой команде «Динамо», тем быстрее попаду в сборную. Нужно играть. Для этого мне нужно время и шанс. А дальше пусть решает руководство, готов я или нет», – сказал Цитаишвили.
 
Напомним, Георгий Цитаишвили – чемпион мира в составе сборной Украины U-20.

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Источник — Трибуна

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