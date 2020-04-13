Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Считаю себя грузином, но Украина дала мне больше»

Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили рассказал, что хочет выступать в составе сборной Украины.



«Динамо» меня вырастило, и я вызывался в сборные Украины разных возрастов вплоть до U-21. Считаю себя грузином, но Украина дала мне больше.

Что касается вызова в национальную команду, то я долго его жду. Сейчас все это понимают, но все зависит от меня. Чем быстрее стабильно заиграю в первой команде «Динамо», тем быстрее попаду в сборную. Нужно играть. Для этого мне нужно время и шанс. А дальше пусть решает руководство, готов я или нет», – сказал Цитаишвили.



Напомним, Георгий Цитаишвили – чемпион мира в составе сборной Украины U-20.