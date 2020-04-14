ЧЕРДАНЦЕВ – о чемпионате Беларуси: Не всякая игра с мячом называется футбол

Российский комментатор не смотрит матчи Высшей лиги Беларуси

  • 14.04.2020 09:54
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ЧЕРДАНЦЕВ – о чемпионате Беларуси: Не всякая игра с мячом называется футбол
© Матч ТВ. Георгий Черданцев

Комментатор и ведущий российского телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказал свое мнение об уровне чемпионата Беларуси.
 
«Я не хочу наших соседей замечательных обижать, но просто не всякая игра с мячом называется футбол и ее нужно показывать по телевизору. То есть показывать можно все что угодно, но вопрос в том, должен ты это смотреть или не должен.
 
Понимаете, канал не может жить без прямого эфира, он создается в первую очередь для прямых трансляций. Если у тебя есть возможность что-то показывать лайв, это нужно обязательно делать. С точки зрения того, почему чемпионат Беларуси у нас, – это все понятно и правильно.
 
Но я, конечно, это не смотрю, потому что мне это не интересно. Все-таки футбол – это не хлеб насущный, это развлечение, а я хочу иметь качественное развлечение. Для меня качественное развлечение – это Лига чемпионов, которую я могу смотреть не только по работе, а ради удовольствия. А смотреть просто как пинают мяч... Я вон с сыном игру снял, выложил в инстаграм, один на один мы играли. Мне кажется, это собрало больше зрителей, чем матчи чемпионата Беларуси.
 
Не всякая игра в мяч – это зрелище. Мне кажется, это просто такой государственный пиар, который белорусы хорошо очень используют, чтобы рассказать о своей стране всему миру», – сказал Черданцев в прямом эфире инстаграма Марии Командной.

ВИДЕО. Лучшие голы четвертого тура чемпионата Беларуси

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Источник — Sports.ru

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