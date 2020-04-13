ВИДЕО. Лучшие голы четвертого тура чемпионата Беларуси

Белорусская федерация футбола опубликовала ролик с лучшими голами четвертого тура Высшей лиги.
В нарезку попали несколько самых ярких взятий ворот, в том числе и мощный выстрел со штрафного нападающего гродненского «Немана» Гегама Кадимяна, который очень хорошо знаком украинским болельщикам.
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Источник — АБФФ
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