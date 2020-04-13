ВИДЕО. Как выбраться? Футболист Слуцка застрял в рекламном щите

11 апреля в матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» и «Витебск» сыграли вничью со счетом 1:1.
Смешной эпизод произошел в компенсированное время матча. Форвард «Слуцка» Артем Сердюк врезался в рекламный щит и ногой пробил его. Некоторое время футболист не мог вырваться из западни. Смотрите видео эпизода.
Чемпионат Белоруссии нереально затягивает 😉— Матч ТВ (@MatchTV) April 12, 2020
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Источник — Twitter
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