ВИДЕО. Как выбраться? Футболист Слуцка застрял в рекламном щите

11 апреля в матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» и «Витебск» сыграли вничью со счетом 1:1.

Смешной эпизод произошел в компенсированное время матча. Форвард «Слуцка» Артем Сердюк врезался в рекламный щит и ногой пробил его. Некоторое время футболист не мог вырваться из западни. Смотрите видео эпизода.