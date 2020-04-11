Чемпионат Беларуси. Слуцк и Витебск сыграли вничью

В чемпионате Беларуси по футболу продолжается 4-й тур. Первым матчем субботы стало противостояние «Слуцка» и «Витебска».
Игра завершилась со счетом 1:1.
До матчей конкурентов соперники делят 2-3 места с 7 очками.
Чемпионат Беларуси по футболу. 4-й тур.
Слуцк - Витебск 1:1
Голы: Коанда, 62 - Николаэску, 31
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Источник — Sport.ua
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