ФОТО. Форвард Слуцка пробил ногой щит и застрял в нем

Артем Сердюк с досады ударил ногой по щиту

  • 11.04.2020 19:52
  • 980 просмотров
  • 7 комментариев
ФОТО. Форвард Слуцка пробил ногой щит и застрял в нем
© sfc-slutsk.by

Форвард «Слуцка» Артем Сердюк по ходу матча 4-го тура чемпионата Беларуси против «Витебска» со злости после неудачного момента ударил ногой по щиту.

Форварду понадобилось какое-то время, чтобы выбраться из западни.

pressball.by

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Источник — Прессбол

(4 голоса)

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Комментарии
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 11.04.2020 20:14
    0
    Зато какую хорошую рекламу получила слуцкая газета!
    Все внимание зрителей некоторое время было приковано именно к ЭТОМУ рекламному щиту!
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 20:13
    0
    Зато теперь мы знаем подписной индекс слуцкой газеты
    Ссылка
    Shunya|Kh
      Shunya|Kh, 11.04.2020 20:09
    0
    правильний смайл
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 11.04.2020 20:08
    +1
    Ахахах застрял в текстурах)))
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 11.04.2020 20:07
    0
    Вспомнил фильм Голый пистолет.
    Ссылка
    Shunya|Kh
      Shunya|Kh, 11.04.2020 20:02
    +2
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 11.04.2020 19:58
    +2
    Від дурної голови, ногам спокою немає.
    Ссылка
    Shunya|Kh
      Shunya|Kh, 11.04.2020 20:02
    +2
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 11.04.2020 19:58
    +2
    Від дурної голови, ногам спокою немає.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 11.04.2020 20:08
    +1
    Ахахах застрял в текстурах)))
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 11.04.2020 20:14
    0
    Зато какую хорошую рекламу получила слуцкая газета!
    Все внимание зрителей некоторое время было приковано именно к ЭТОМУ рекламному щиту!
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 20:13
    0
    Зато теперь мы знаем подписной индекс слуцкой газеты
    Ссылка
    Shunya|Kh
      Shunya|Kh, 11.04.2020 20:09
    0
    правильний смайл
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 11.04.2020 20:07
    0
    Вспомнил фильм Голый пистолет.
    Ссылка
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