ФОТО. Форвард Слуцка пробил ногой щит и застрял в нем

Форвард «Слуцка» Артем Сердюк по ходу матча 4-го тура чемпионата Беларуси против «Витебска» со злости после неудачного момента ударил ногой по щиту.
Форварду понадобилось какое-то время, чтобы выбраться из западни.
pressball.by
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Источник — Прессбол
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