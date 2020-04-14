Владислав ГЕЛЬЗИН: «Олимпик убыточен, как и любой другой клуб в Украине»

Президент «Олимпика» - о текущем состоянии клуба

  • 14.04.2020 09:02
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Владислав ГЕЛЬЗИН: «Олимпик убыточен, как и любой другой клуб в Украине»
© ФК Олимпик Донецк. Владислав Гельзин

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал о назначении Игоря Климовского на пост главного тренера, а также убыточности клуба .

- Будут результаты, будет команда показывать хорошую игру – оставим Климовского. Будут проблемы… Вы же понимаете, каждый руководитель хочет себе никак не хуже, а то и лучше. Мы доверяем Игорю Климовскому. Он поработал с Висенте Гомесом, перенял у него много хороших вещей. У него есть свое видение, он все-таки долго в нашей системе работает, почти с самого момента основания клуба. Возможно, пришло его время показать себя.

- Какими должны быть результаты, чтобы вы оставили Климовского?
- Во-первых, хорошая игра. Будет она – результат всегда придет.

- Вы говорили, что довольны работой Висенте Гомеса. Тем не менее, в клубе его нет. Прокомментируйте слухи о том, что он ушел из-за трансферной политики, а также потому, что хотел получать зарплату «в белую».
- Земля слухами полнится. Причины совсем другие. Они не связаны с теми вопросами, которые вы назвали. У нас джентльменское соглашение, мы пожали руки и договорились не разглашать настоящие причины его ухода. Они останутся между нами.

- Украинский футбол принято считать убыточным. Убыточен ли «Олимпик»? Если да, то какая у вас мотивация заниматься футболом?
- «Олимпик» убыточен, как и, наверное, любой другой клуб на сегодня в Украине. Потому что мы не можем продать телеправа по ценам, за которые продают европейские клубы. Мы не можем продавать билеты по ценам, за сколько их продают в Европе. На сегодня это убыточный клуб.

Ранее Гельзин подвел итоги работы Томаса Гримма на посту президента УПЛ.

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Источник — Football.ua

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