Владислав ГЕЛЬЗИН: «Гримм был зависим от УАФ»

Президент «Олимпика» - о работе Томаса Гримма

  • 13.04.2020 17:27
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Владислав ГЕЛЬЗИН: «Гримм был зависим от УАФ»
© ФК Олимпик. Владислав Гельзин

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин подвел итоги работы Томаса Гримма на посту президента УПЛ:

«Что он сделал для украинского футбола? Наверное, ничего. Позвали Томаса Гримма, который ничего не делает за 20 000 долларов в месяц. Мы так все можем.

Нам не нужно иностранцев, у нас есть свои специалисты. Есть люди, которые разбираются в футболе и хотят улучшить лигу.

Это должен быть человек, независимый от клубов и от УАФ. Гримм был зависим от УАФ. Новый президент УПЛ должен быть полностью независимой фигурой».

Ранее сообщалось о том, что УПЛ перенесла выборы нового президента.

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Источник — Великий футбол

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