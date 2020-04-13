Владислав ГЕЛЬЗИН: «Гримм был зависим от УАФ»

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин подвел итоги работы Томаса Гримма на посту президента УПЛ:
«Что он сделал для украинского футбола? Наверное, ничего. Позвали Томаса Гримма, который ничего не делает за 20 000 долларов в месяц. Мы так все можем.
Нам не нужно иностранцев, у нас есть свои специалисты. Есть люди, которые разбираются в футболе и хотят улучшить лигу.
Это должен быть человек, независимый от клубов и от УАФ. Гримм был зависим от УАФ. Новый президент УПЛ должен быть полностью независимой фигурой».
Ранее сообщалось о том, что УПЛ перенесла выборы нового президента.
Источник — Великий футбол
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