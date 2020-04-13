ЦИТАИШВИЛИ: «Какой мне смысл идти в аренду в клуб из нижней шестерки?»

Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили рассказал, почему не хочет уходить в аренду.



«Предложения всегда есть. Но мне неинтересно. Вот уйду я в какой-то клуб. Если он, например, из нижней шестерки – то какой мне смысл? Я хочу играть с грандами – с «Шахтером», с «Динамо», если уйду в аренду. Это интересно.



Хочу перейти в команду, которая будет играть в моем стиле. Если я перейду в команду, которая вечно обороняется, а я другого стиля игрок, то чему я научусь. Я научусь отбирать мяч, но не покажу то, что я могу. Что ты покажешь руководству «Динамо» – что ты обороняться умеешь?», – сказал Цитаишвили.



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