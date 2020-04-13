ЦИТАИШВИЛИ: «Какой мне смысл идти в аренду в клуб из нижней шестерки?»

Полузащитник «Динамо» хочет играть против сильнейших команд чемпионата

  • 13.04.2020 21:19
  • 1694 просмотра
  • 3 комментария
ЦИТАИШВИЛИ: «Какой мне смысл идти в аренду в клуб из нижней шестерки?»
© ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили рассказал, почему не хочет уходить в аренду.
 
«Предложения всегда есть. Но мне неинтересно. Вот уйду я в какой-то клуб. Если он, например, из нижней шестерки – то какой мне смысл? Я хочу играть с грандами – с «Шахтером», с «Динамо», если уйду в аренду. Это интересно. 
 
Хочу перейти в команду, которая будет играть в моем стиле. Если я перейду в команду, которая вечно обороняется, а я другого стиля игрок, то чему я научусь. Я научусь отбирать мяч, но не покажу то, что я могу. Что ты покажешь руководству «Динамо» – что ты обороняться умеешь?», – сказал Цитаишвили. 
 
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Источник — Трибуна

(4 голоса)

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Комментарии
    kvv1404
    online
      kvv1404, 13.04.2020 22:02
    0
    Ще нічого не показав а амбіцій нібито він новий Мессі! Аж бридко.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 13.04.2020 21:55
    +1
    Все таки звёздная болезнь - рановато. Стоит идти в команду нижней шестерки, что бы играть, и показать, что все же что то ещё умеешь, кроме безполезной беготни...
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 13.04.2020 21:34
    +1
    Что то он слишком высокого о себе мнения. В Динамо почти не играет. С его слов если в ближайшее время не пригласят в сб.Украины уйдет в сб.Грузии. А что он показал?
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 13.04.2020 21:55
    +1
    Все таки звёздная болезнь - рановато. Стоит идти в команду нижней шестерки, что бы играть, и показать, что все же что то ещё умеешь, кроме безполезной беготни...
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 13.04.2020 21:34
    +1
    Что то он слишком высокого о себе мнения. В Динамо почти не играет. С его слов если в ближайшее время не пригласят в сб.Украины уйдет в сб.Грузии. А что он показал?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 13.04.2020 22:02
    0
    Ще нічого не показав а амбіцій нібито він новий Мессі! Аж бридко.
    Ссылка
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