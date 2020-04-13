Давай к Неймару. ПСЖ хочет заполучить экс-футболиста Шахтера

Парижанам придется выдержать конкуренцию за Виллиана с «Ромой»

  • 13.04.2020 20:20
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Давай к Неймару. ПСЖ хочет заполучить экс-футболиста Шахтера
© ФК Челси. Виллиан

Французский «ПСЖ» рассматривает возможность заполучить в свои ряды полузащитника «Челси» Виллиана, бывшего футболиста «Шахтера».

Спортивный директор парижан Леонардо даже хочет воспользоваться контрактной ситуацией Виллиана, чтобы привлечь хавбека этим летом бесплатно. Тем не менее, футболист «Челси» может огорчить «ПСЖ» и присоединиться на следующий сезон к «Роме», которую возглавляет Паулу Фонсека, экс-наставник «горняков». Бразильские футболисты «Шахтера» могут дать полузащитнику хорошие рекомендации про работу португальца.

Если верить итальянским СМИ, Виллиан хотел бы подписать контракт на сумму почти 5 миллионов евро в год. Не факт, что президент «Ромы» Джеймс Паллотта сможет столько предложить. Бразилец называет «волков» своим любимым клубом в Италии и, вероятно, согласится на переговоры о снижении требований по зарплате.

У 31-летнего бразильского вингера заканчивается контракт с «Челси» летом. В текущем сезоне АПЛ он сыграл 28 матчей и забил 5 голов. Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась подписывать экс-игрока донецкого «Шахтера».

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Источник — Le 10 Sport

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