Даром не нужен! Барселона отказалась подписать экс-игрока донецкого Шахтера

Каталонский клуб не заинтересован в услугах Виллиана

  • 09.04.2020 09:25
  • 1324 просмотра
  • 8 комментариев
Даром не нужен! Барселона отказалась подписать экс-игрока донецкого Шахтера
© Global Look Press. Виллиан

31-летний хавбек лондонского «Челси» и национальной сборной Бразилии Виллиан не станет игроком каталонской «Барселоны» в летнее трансферное окно.

По данным источника, агент бразильца Киа Джурабчиан предложил услуги своего клиента каталонцам, но «Барселону» отпугивает высокая заработная плата Виллиана.

В текущем сезоне АПЛ Виллиан забил 5 голов в 28 матчах. В Лиге чемпионов он провел 1 мяч в 7 поединках. По окончании нынешнего сезона бразилец станет свободным агентом и достанется следующему клубу бесплатно.

Напомним, в период с 2007 по 2012 год Виллиан провел 140 матчей и забил 20 мячей за донецкий «Шахтер».

Ранее Виллиан рассказал о главной проблеме в переговорах с «Челси» по контракту.

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Источник — Sport.es

(4 голоса)

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Комментарии
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 09.04.2020 10:02
    0
    Думаю что найти новый клуб для него не составит труда) Это ж не лавочник ярмола, который нигде заиграть не может)
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 09.04.2020 10:01
    -3
    AK_228, 09.04.2020 09:55
    давай в Шахтер, Виллиан!
    опача ,пиздень ,голимая шахтерская пистаполка выползла,ну и где - AK_228, 07.04.2020 "после твоих эпических зашкваров",где тобою озвученные зашквары ,а говно брехливое или опять уползешь обосраное?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 09.04.2020 09:59
    0
    Evil, 09.04.2020 09:51
    Дровишки днонецкие никому не нужны Даже если доплатят
    Блохастый. А ну похвастайся, кого из шубной помойки хоть куда- нибудь сватали?? Ну если не считать какой-нибудь стадионный нужник
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 09.04.2020 09:56
    -4
    Барселона отказалась
    Челси отказалась?
    прямиком в Китай,в Ухань!
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    AK_228
    online
      AK_228, 09.04.2020 09:55
    +2
    давай в Шахтер, Виллиан!
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 09.04.2020 09:51
    -4
    Дровишки днонецкие никому не нужны Даже если доплатят
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
      Виталий Жалыбин, 09.04.2020 09:49
    +6
    там и так очень большой перебор игроков своих бы куда пристроить в условиях кризиса
    Ссылка
    Devil
      Devil, 09.04.2020 09:43
    +3
    Также каталонцы не захотели подписывать экс-игроков Динамо, Зари, Десны, Александрии, Колоса, Днепра-1, Мариуполя, Олимпика, Ворсклы, Львова, Карпат и винницкой Нивы.
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
      Виталий Жалыбин, 09.04.2020 09:49
    +6
    там и так очень большой перебор игроков своих бы куда пристроить в условиях кризиса
    Ссылка
    Devil
      Devil, 09.04.2020 09:43
    +3
    Также каталонцы не захотели подписывать экс-игроков Динамо, Зари, Десны, Александрии, Колоса, Днепра-1, Мариуполя, Олимпика, Ворсклы, Львова, Карпат и винницкой Нивы.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.04.2020 09:55
    +2
    давай в Шахтер, Виллиан!
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 09.04.2020 10:02
    0
    Думаю что найти новый клуб для него не составит труда) Это ж не лавочник ярмола, который нигде заиграть не может)
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 09.04.2020 09:59
    0
    Evil, 09.04.2020 09:51
    Дровишки днонецкие никому не нужны Даже если доплатят
    Блохастый. А ну похвастайся, кого из шубной помойки хоть куда- нибудь сватали?? Ну если не считать какой-нибудь стадионный нужник
    Ссылка
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