Даром не нужен! Барселона отказалась подписать экс-игрока донецкого Шахтера

31-летний хавбек лондонского «Челси» и национальной сборной Бразилии Виллиан не станет игроком каталонской «Барселоны» в летнее трансферное окно.
По данным источника, агент бразильца Киа Джурабчиан предложил услуги своего клиента каталонцам, но «Барселону» отпугивает высокая заработная плата Виллиана.
В текущем сезоне АПЛ Виллиан забил 5 голов в 28 матчах. В Лиге чемпионов он провел 1 мяч в 7 поединках. По окончании нынешнего сезона бразилец станет свободным агентом и достанется следующему клубу бесплатно.
Напомним, в период с 2007 по 2012 год Виллиан провел 140 матчей и забил 20 мячей за донецкий «Шахтер».
Ранее Виллиан рассказал о главной проблеме в переговорах с «Челси» по контракту.
Источник — Sport.es
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