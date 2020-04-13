Славия Мозырь в большинстве не смогла переиграть Рух из Бреста

Состоялся заключительный матч четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу. «Славия» из Мозыря на своем поле, пребывая в большинстве около получаса игрового времени, расписала безголевую мировую с «Рухом» из Бреста и прервала серию из двух побед подряд.

После четвертого тура «Славия» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков. «Рух» идет на 13 позиции с четырьмя пунктами.

Чемпионат Беларуси. 4-й тур

«Славия» Мозырь – «Рух» Брест – 0:0

«Славия» Мозырь – Барановский, Раевский (Костров, 66), Тымонюк, Пантя, Шевченко, Потапов, Чухлей (Сенько, 90), Котляров (Василевич, 77), Нарх, Жук, Мельников.

«Рух» Брест – Нечаев, Гайдучик, Рахманов, Колпачук (Чиж, 72), Вильям, Андроник (Петренко, 78), Осучукву (Тихоновский, 20), Васильев, Гречихо, Концевой, Диалло.

Предупреждения: Гречихо (34), Тихоновский (42), Диалло (50), Гайдучик (60), Васильев (82).

Удаление: Диалло (62).

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