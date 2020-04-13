Славия Мозырь в большинстве не смогла переиграть Рух из Бреста

Команды расписали безголевую ничью

  • 13.04.2020 19:36
  • 232 просмотра
  • 0 комментариев
Славия Мозырь в большинстве не смогла переиграть Рух из Бреста
© Прессбол

Состоялся заключительный матч четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу. «Славия» из Мозыря на своем поле, пребывая в большинстве около получаса игрового времени, расписала безголевую мировую с «Рухом» из Бреста и прервала серию из двух побед подряд.

После четвертого тура «Славия» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков. «Рух» идет на 13 позиции с четырьмя пунктами.

Чемпионат Беларуси. 4-й тур

«Славия» Мозырь – «Рух» Брест – 0:0

«Славия» Мозырь – Барановский, Раевский (Костров, 66), Тымонюк, Пантя, Шевченко, Потапов, Чухлей (Сенько, 90), Котляров (Василевич, 77), Нарх, Жук, Мельников.
«Рух» Брест – Нечаев, Гайдучик, Рахманов, Колпачук (Чиж, 72), Вильям, Андроник (Петренко, 78), Осучукву (Тихоновский, 20), Васильев, Гречихо, Концевой, Диалло.

Предупреждения: Гречихо (34), Тихоновский (42), Диалло (50), Гайдучик (60), Васильев (82).
Удаление: Диалло (62).

Чемпионат Беларуси. Команда Милевского вышла на 3-е место

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности