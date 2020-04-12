Чемпионат Беларуси. Команда Милевского вышла на 3-е место

Несмотря на пандемию коронавируса, в Беларуси продолжается национальный чемпионат, в котором сыграно уже 4 тура.

После четырех матчей на вершине расположились «Торпедо-БелАЗ» из Жодино и «Энергетик-БГУ» из Минска, у которых по 9 очков из 12 возможных.

За счет домашней победы на третье место вышло «Динамо» из Бреста, за которое выступают украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.

У «Шахтера» из Солигорска под руководством Юрия Вернидуба – только 5 очков и 12 место. Улучшил свою турнирную ситуацию многолетний чемпион страны БАТЭ, а вот минское «Динамо» продолжает пасти задних.

Турнирная таблица чемпионата Беларуси после 4-го тура