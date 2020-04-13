ВИДЕО. Лучшие финты и проходы в истории футбола

Некоторые из них могут удивить даже опытных болельщиков

  • 13.04.2020 19:28
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ВИДЕО. Лучшие финты и проходы в истории футбола
© ФК Барселона. Лионель Месси

Футбольные болельщики зачастую лучше всего запоминают либо результаты матчей, либо красивые голы.

Валерий Васильевич Лобановский когда-то говорил, что для достижения того самого результата игроки обязаны проявлять индивидуальное мастерство, и это не обязательно должен быть дриблинг.

Но представить футбол без различных финтов и красивых проходов невозможно. Пусть это не всегда приносит плоды в конкретном эпизоде, но точно помогает футболу становиться все более популярным в мире.

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Источник — YouTube

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