  4. ФОТО. Байрактаревич исполняет рабону в рещающем матче с Италией на 101 мин.
01 апреля 2026, 01:33 | Обновлено 01 апреля 2026, 01:35
ФОТО. Байрактаревич исполняет рабону в рещающем матче с Италией на 101 мин.

Игрок сборной Боснии и Герцоговины пользуеться изящными приемами в овертайме

Правый вингер сборной Боснии и Герцеговины Эсмир Байрактаревич на 101-й минуте в решающем матче против Италии за выход на чемпионат мира выполнил технический прием – удар рабоной. Момент был эффектным, но не стал результативным – мяч пролетел выше ворот.

Эсмир получил самую высокую оценку в матче против итальянцев – 9,0 по версии портала Whoscored. Основное и дополнительное время закончились со счетом 1:1, а в серии пенальти молодой босниец забил решающий мяч (4:1) и вывел свою сборную на чемпионат мира, оставив за бортом «Скуадру Адзурру».

21-летний футболист выступает за нидерландский клуб «ПСВ», за который сыграл 33 матча и имеет 5+2 по системе гол+пас.

На чемпионате мира 2026 года сборная Боснии и Герцеговины сыграет в группе с Канадой, Катаром и Швейцарией.

Сенсация: Босния и Герцеговина по пенальти одолела Италию и вышла на ЧМ!
Только в серии пенальти сборная Чехии прошла Данию
Сергей РЕБРОВ не сдержал эмоций: «Я поговорил с Шевченко и...»
Владислав Гол
Владислав Гол Sport.ua
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
Футбол | 31 марта 2026, 09:41 3
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию

Ванат, Крушинский и Очеретько пропустят контрольный матч

ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Де Дзерби возглавил Тоттенхэм
Футбол | 31 марта 2026, 19:01 7
ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Де Дзерби возглавил Тоттенхэм
ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Де Дзерби возглавил Тоттенхэм

Шпоры определились с новым главным тренером

Ребров назвал стартовый состав Украины на товарищеский матч против Албании
Футбол | 31.03.2026, 20:21
Ребров назвал стартовый состав Украины на товарищеский матч против Албании
Ребров назвал стартовый состав Украины на товарищеский матч против Албании
Знаменитый клуб сделал шаг к трансферу Пономаренко из Динамо
Футбол | 31.03.2026, 23:02
Знаменитый клуб сделал шаг к трансферу Пономаренко из Динамо
Знаменитый клуб сделал шаг к трансферу Пономаренко из Динамо
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Футбол | 31.03.2026, 09:27
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Байрактари на початку війни знатно гамсалили козломорду рашистську бидлоту.
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
30.03.2026, 21:19 46
Футбол
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
31.03.2026, 08:33 6
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
30.03.2026, 08:55
Авто/мото
ФОТО. Самая сексуальная волейболистка мира показала пикантные кадры
ФОТО. Самая сексуальная волейболистка мира показала пикантные кадры
31.03.2026, 02:53 4
Волейбол
Ястремская удачно стартовала на пятисотнике в Чарльстоне, выбив нейтралку
Ястремская удачно стартовала на пятисотнике в Чарльстоне, выбив нейтралку
30.03.2026, 19:49 7
Теннис
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
31.03.2026, 10:46 76
Футбол
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
30.03.2026, 16:15 113
Футбол
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…
30.03.2026, 12:03 61
Футбол
