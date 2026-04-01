ФОТО. Байрактаревич исполняет рабону в рещающем матче с Италией на 101 мин.

Правый вингер сборной Боснии и Герцеговины Эсмир Байрактаревич на 101-й минуте в решающем матче против Италии за выход на чемпионат мира выполнил технический прием – удар рабоной. Момент был эффектным, но не стал результативным – мяч пролетел выше ворот.

Эсмир получил самую высокую оценку в матче против итальянцев – 9,0 по версии портала Whoscored. Основное и дополнительное время закончились со счетом 1:1, а в серии пенальти молодой босниец забил решающий мяч (4:1) и вывел свою сборную на чемпионат мира, оставив за бортом «Скуадру Адзурру».

21-летний футболист выступает за нидерландский клуб «ПСВ», за который сыграл 33 матча и имеет 5+2 по системе гол+пас.

На чемпионате мира 2026 года сборная Боснии и Герцеговины сыграет в группе с Канадой, Катаром и Швейцарией.

