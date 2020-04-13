Дарио СРНА: «Игроки чувствуют себя футболистами только на поле»

Пандемия коронавируса остановила футбольный сезон в чемпионатах и еврокубках. Помощник главного тренера «Шахтера» Дарио Срна рассказал об организации тренировок на карантине.

«Первые семь дней после матча с Зарей мы вообще ничего не делали, ждали, как ситуация будет развиваться. После этого тренерский штаб провел конференц-колл, а тренер по физподготовке подготовил индивидуальный план занятий для каждого футболиста. Это проходит в режиме, где Филипп общается с ними через видео. Все работают, все профессионалы. Для меня, как одного из тренеров и бывшего футболиста Шахтера, приятно, что футболисты так себя ведут.

По Instagram Тете, Фернандо и других футболистов видно, что они также занимаются индивидуальной работой. Это вселяет надежду, что когда чемпионат начнется, все футболисты будут практически готовы. Я получаю удовольствие, когда бегаю. Когда я бегаю, я много думаю. Для меня это восстановление. С Луишем Каштру мы каждый день на связи, общаемся дважды. У нас много раз были видеозвонки с директором клуба Сергеем Палкиным. Мы обсуждаем сложившуюся ситуацию. В ближайшее время Шахтер готовит план, чтобы начались какие-то работы на поле.

У нас два больших поля и мы хотим разделить каждое пополам. То есть, один футболист работает на одной половине поля, значит одновременно может работать четыре футболиста. Они будут переодеваться дома, приезжать на своих машинах и работать в таком формате. Это уже даст какой-то результат. Мне кажется, это всем пойдет на пользу и они снова будут чувствовать себя футболистами, поскольку игрок чувствует себя футболистом только на поле.

У нас изначально было несколько вариантов, как работать, мы их обсуждали с главным тренером и генеральным директором. Это лучшее решение в законных рамках. Сегодня введен карантин и мы должны быть примером для всех остальных и придерживаться закона. Нам нужно это уважать и, исходя из этого, мы создали такую программу. Чтобы вернуть в кондиции игроков Шахтера, нужно две-три недели. У нас будут еще одни сборы.

Пауза в Лиге Европы, возникшая из-за карантина, пошла на пользу Вольфсбургу. Шахтер держал все в своих руках. Мы хотели как можно быстрее досрочно оформить чемпионство в Украине. Но Лига Европы - наша главная цель, вместе с чемпионатом. У нас был хороший результат, мы провели отличную игру на выезде. Но все в наших руках, будет ответная игра и, может быть, у Вольфсбурга тоже не будет игр до того момента. Посмотрим, какое решение будет принимать УЕФА», - сказал Срна.

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