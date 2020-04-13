Дарио СРНА: «Пришло время не думать о том, кто кого любит и за кого болеет»

Недавно Дарио Срна прошел тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Член тренерского штаба «Шахтера» рассказал о том, почему был уверен в своем результате.

«Я не переживал во время теста на коронавирус, потому что у меня дисциплина, как у человека, так и у футболиста, на высоком уровне. Тест прошел очень быстро. Берут кровь из вены, наливается одна жидкость, проходит 10-15 минут и тест показывает результат. Мой результат был негативным.

Тактика, чтобы победить коронавирус - мыть руки, быть дома и быть дисциплинированным. Пришло время не думать о том, кто кого любит и за кого болеет. Это время для того, чтобы объединиться вокруг одной идеи», - сказал Срна.