Экс-легионер Карпат Мендес: «Даже не общался с некоторыми одноклубниками»

24-летний уругвайский нападающий Кевин Мендес, который ныне выступает на родине за «Дефенсор Спортинг», вспомнил украинский этап своей карьеры – с 2017 по 2018 год он пребывал на контракте в «Карпатах».

«С Кристианом Эрбесом мы шутили, что состарились в Украине на несколько лет. Ситуация осложняется их менталитетом, они довольно замкнуты, не ищут контактов с большим количеством людей. Украинские реалии приводили нас в замешательство. Мы даже не разговаривали с некоторыми коллегами по команде. Встречались на собрании команды, а после тренировки разъезжались».

«В клубе были переводчики. Кроме того, тренером тогда работал бывший ассистент Моуриньо (Жозе Мораиш – прим.). Помню, что когда он прибыл в Украину, один из руководителей клуба даже спросил его, почему он решился на такой шаг».

«Два или три раза в Украине я встречался с Карлосом Де Пеной. Я был единственным уругвайцем в «Карпатах», а он – в «Динамо». К счастью, ему было легче адаптироваться благодаря его клубу, где все великолепно», - рассказал Мендес.

Напомним, летом минувшего года «Карпаты» расторгли контракт с Кевином Мендесом из-за того, что тот нарушил дисциплину, выступив зачинщиком драки с одноклубником.