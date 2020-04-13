Томас ГРИММ: «Разочаровывало, что мнение Суркиса постоянно менялось»

Швейцарский функционер – о нежелании президента «Динамо» создать единый телепул

  • 13.04.2020 09:39
  • 163 просмотра
  • 0 комментариев
Томас ГРИММ: «Разочаровывало, что мнение Суркиса постоянно менялось»
© Footboom. Томас Гримм

Бывший президент украинской Премьер-лиги Томас Гримм дал прощальное интервью «Великому футболу».

«Я пытался прищепить философию тесного сотрудничества между лигой, ассоциацией и клубами, как у Швейцарии, которая смогла перейти на новые технологические рельсы. Оглядываясь на прошлое, могу сказать, что работал не покладая рук в этом направлении. Пытался объяснить клубам, как должна выглядеть обновленная лига.

Был ли я зависим от УАФ? Это абсолютный нонсенс. Кто меня знает, подтвердит, что на меня невозможно влиять. Поэтому все решения в УПЛ принимались исключительно по уставу лиги. Он указывает, что президенты УАФ и УПЛ должны тесно сотрудничать. Да, мы часто встречались, но 100% решение было за лигой. Поэтому это неправда.

С Суркисом я виделся больше 10 раз за эти 2 года. Все встречи проходили в дружеской атмосфере. По некоторым вопросам у нас были разные взгляды, но я всегда уважал его мнение. Но когда поднимали вопрос телепула, я настойчиво убеждал в его необходимости. К сожалению, это мне не удавалось. Хотя лига и «Динамо» могли заработать неплохие деньги, но у Суркиса были свои аргументы. И хотя мы вроде бы находили общее решение, но потом его мнение менялось, это меня разочаровывало», - сказал Гримм.

Напомним, ранее УПЛ перенесла выборы нового президента.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Великий футбол

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности