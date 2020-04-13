Томас ГРИММ: «Разочаровывало, что мнение Суркиса постоянно менялось»

Бывший президент украинской Премьер-лиги Томас Гримм дал прощальное интервью «Великому футболу».

«Я пытался прищепить философию тесного сотрудничества между лигой, ассоциацией и клубами, как у Швейцарии, которая смогла перейти на новые технологические рельсы. Оглядываясь на прошлое, могу сказать, что работал не покладая рук в этом направлении. Пытался объяснить клубам, как должна выглядеть обновленная лига.

Был ли я зависим от УАФ? Это абсолютный нонсенс. Кто меня знает, подтвердит, что на меня невозможно влиять. Поэтому все решения в УПЛ принимались исключительно по уставу лиги. Он указывает, что президенты УАФ и УПЛ должны тесно сотрудничать. Да, мы часто встречались, но 100% решение было за лигой. Поэтому это неправда.

С Суркисом я виделся больше 10 раз за эти 2 года. Все встречи проходили в дружеской атмосфере. По некоторым вопросам у нас были разные взгляды, но я всегда уважал его мнение. Но когда поднимали вопрос телепула, я настойчиво убеждал в его необходимости. К сожалению, это мне не удавалось. Хотя лига и «Динамо» могли заработать неплохие деньги, но у Суркиса были свои аргументы. И хотя мы вроде бы находили общее решение, но потом его мнение менялось, это меня разочаровывало», - сказал Гримм.

Напомним, ранее УПЛ перенесла выборы нового президента.