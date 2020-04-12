КОВАЛЬЧУК: «Настраивались на победу, потому что Брест празднует юбилей»

Главный тренер «Динамо-Брест» поздравил болельщиков с 60-летием клуба

  • 12.04.2020 22:54
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КОВАЛЬЧУК: «Настраивались на победу, потому что Брест празднует юбилей»
© ФК Динамо-Брест

Главный тренер «Динамо-Брест» Сергей Ковальчук поделился впечатлениями от победного матча 4-го тура против «Ислочи» (3:1), в котором украинский форвард Артем Милевский забил победный гол.

«Мы хотели поздравить болельщиков клуба и города с юбилейной датой, 60-летием. На установке мы обозначили это событие, чтобы ребята сделали все, чтобы обыграть сложного соперника сегодня. Мы знали, что будет трудно, тем более пропустили первый гол.

Но в раздевалке сказали не успокаиваться, играть только на победу. Я благодарен, что ребята все выполнили. Бились до конца, много моментов не забивали. Но я верил, что удача должна к нам прийти.

Что касается замены Артема Быкова, то у него предварительно задняя поверхность бедра. Но пока я с доктором не говорил. Дай Бог, чтобы все обошлось минимальными потерями».

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Источник — ФК Динамо-Брест

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