ВИДЕО. Как Милевский забил победный гол за брестское Динамо

Украинский форвард принес победу своей команде в поединке с «Ислочью»

  • 12.04.2020 21:52
  • 2849 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Милевский забил победный гол за брестское Динамо
© ФК Динамо Брест. Артем Милевский

Сегодня, 12 апреля, в Бресте состоялся матч 4-го тура чемпионата Беларуси, в котором «Динамо-Брест» обыграло «Ислочь» (3:1).

Победный гол на 77-й минуте забил украинский форвард Артем Милевский, в прыжке добавив мяч в пустые ворота.

Смотрите видео ключевого гола украинского нападающего.

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Источник — YouTube

(4 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.04.2020 21:58
    +1
    Оказался в нужный момент в нужном месте! Красава!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.04.2020 21:58
    +1
    Оказался в нужный момент в нужном месте! Красава!!!!!
    Ссылка
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