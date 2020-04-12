ВЕРНИДУБ: «Били-били, не забили. Мешало поле: играешь в пас, а мяч дробит»

Главный тренер солигорского «Шахтера» пояснил безголевую засуху команды

  • 12.04.2020 22:31
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ВЕРНИДУБ: «Били-били, не забили. Мешало поле: играешь в пас, а мяч дробит»
© ФК Шахтер Солигорск. Юрий Вернидуб

Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб на послематчевой пресс-конференции пояснил, почему его подопечные не сумели победить команду «Смолевичи» (0:0):

«Два тайма на одной половине поля сидели: били-били и не забили. Да, у хозяев был удар в перекладину. Что еще было? Тут особенно нечего комментировать. По игре переиграли, но не забили мяч. «Рожаем» гол. Пока что эти роды не состоялись. Надо забить – может прорвет.

Травма у Шиндагоридзе? В лучшем случае – мениск, а может и крестообразные. Это футбол. Вы же видели, как получил травму Бакай: приземлился на ногу, она пошла на излом – и никто не мешал. Как Антич у нас сломался. Это мужской спорт. К сожалению, очень серьезные травмы случаются. Тем не менее, будем думать о лучшем. Может, все и пройдет стороной.

Играют те, кто этого хочет и у кого горят глаза. Я ребятам сказал, что мы должны быть не стадом, мы должны быть стаей голодных диких волков, которые выходят на поле и хотят только победы. Сегодня я увидел эту стаю волков. И будут играть те, кто будет рыть землю и доказывать. Я сегодня поставил Вукманича. Вы в первый раз его видели. Я считаю, что это очень хороший футболист. С его молодостью – это перспектива клуба «Шахтер», когда он раскроется, и дивиденды клуба. Мне нравится, когда выходят люди и борются за каждый мяч. Кроме борьбы, он правильно включается в атаку. Это заслуживает уважения.

Я скажу, что и «Смолевичам», и нам сегодня мешало поле. Не того качества, которого нам бы хотелось. Говорили, что его польют за полтора часа до игры, но я этого даже не увидел. Оно как было сухое, так и осталось. Вы видите сами, что, когда в пас играешь, мяч дробит. Нужно три-четыре касания, чтобы его обработать. Это ни в коем случае не упрек работникам стадиона, они как смогли, так и подготовили. Спасибо и за это.

Что касается «Смолевичей», то команда играет в футбол, у нее хороший контроль мяча, команда молодая. Она тоже, думаю, любит играть на быстром поле, которое полито и где быстро ходит мяч. К сожалению, что есть, то есть».

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Источник — ФК Шахтер Солигорск

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