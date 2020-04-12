Александр РЫБКА: «Не один я из наших легионеров застрял в другой стране»

33-летний экс-вратарь «Динамо» и «Шахтера» Александр Рыбка, который сейчас играет за «Сабаил», рассказал о том, почему не вернулся из Азербайджана в Украину перед введением карантина.



— У вас не было возможности уехать домой в Украину до начала тотального карантина?

— Было «окно» в 3-4 дня, но я был на связи с клубом и говорили, что чемпионат, может, скоро возобновится, или будем хотя бы тренироваться. Так что пришлось остаться. Не один я из наших легионеров так застрял в другой стране. Недавно созванивался с Колей Морозюком, он в Турции. Общался с Женей Макаренко в Бельгии.



— В вашем клубе не было разговоров о возможном сокращении зарплат футболистам?

— Нет, такое пока что не обсуждалось.



— Официально карантин у вас до какого числа?

— До 24 апреля, как и в Украине.



— Чемпионат можно успеть доиграть.

— Нам осталось провести восемь матчей. Думаю, если чемпионат возобновится, то, наверное, не раньше конца мая или в начале июня. УЕФА сообщал, что страны, которые определят чемпионов и призовые места без окончания чемпионата, могут лишиться мест в еврокубках. Для таких клубов, как «Карабах», «Нефтчи», участие в еврокубках хорошее финансовое подспорье. Поэтому тут все заинтересованы, чтобы чемпионат возобновился и был доигран.

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