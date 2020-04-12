Александр РЫБКА: «В Азербайджане карантин жестче, чем в Украине»

Украинский вратарь поведал интересные детали

  • 12.04.2020 19:35
  • 637 просмотров
  • 1 комментарий
Александр РЫБКА: «В Азербайджане карантин жестче, чем в Украине»
© ФК Сабаил. Александр Рыбка

33-летний экс-вратарь «Динамо» и «Шахтера» Александр Рыбка, который сейчас играет за «Сабаил», рассказал, как обстоят дела с карантином в Азербайджане.
 
— Как проходит карантин для жителей Азербайджана?
— Я всегда на связи с Киевом, поэтому могу сказать, что здесь он жестче. Во дворе нашего дома есть магазин, туда можно выйти без проблем. Если надо поехать в маркет, нужно отправить сообщение на специальный номер и в ответ получить смс-разрешение. Я уже два раза выезжал по такой схеме. Ребята знакомые говорят, что в городе есть блокпосты. Бывает, останавливают машины и могут проверить, есть ли у тебя смс с разрешением на выезд. Так что лучше отправить смс, чем потом столкнуться с проблемами.
 
— Какие еще введены ограничения?
— В магазин можно только в маске, в перчатках, руки обрабатывают антисептиком. Когда только начинался карантин, можно было на набережной побегать, поиграть на площадке в баскетбол. Сейчас все оградили забором и ввели запрет. В Киеве, говорят, можно побегать по Оболонской набережной. Тут такого раздолья нет.
 
— В Азербайджане много заболевших коронавирусом?
— Статистике я не верю. Причем это касается любой страны. Она может быть как завышена, так и занижена. В Азербайджане не много заболевших, власти эффективно предприняли все меры, чтобы избежать распространения вируса.

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 12.04.2020 19:38
    +2
    После поедания допинга в шахтёре, тебе уже никакой вирус не страшен Саня
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 12.04.2020 19:38
    +2
    После поедания допинга в шахтёре, тебе уже никакой вирус не страшен Саня
    Ссылка
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